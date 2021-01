La storia di Duncan, pagato 16 milioni dalla Fiorentina, ora sarà un problema recuperare i soldi spesi

Un anno fa è arrivato alla Fiorentina come uno dei grandi acquisti per il presente e per il futuro ma dopo 12 mesi ‘avventura di Alfred Duncan a Firenze potrebbe già essere giunta al capolinea con sole 18 presenze e un gol segnato.

Difficile capire il perché di un involuzione del genere, visto che il club gigliato lo aveva pagato ben 16 milioni di euro al Sassuolo, ma fatto sta che, complici anche alcuni infortuni, dopo le 13 gare giocate nella passata stagione, da febbraio in poi, quest’anno l’ex neroverde è sceso in campo soltanto quattro volte, raccogliendo la miseria di 161 minuti in Serie A e 120′, supplementari compresi, in Coppa Italia.

Sullo sfondo, per il suo futuro, c’è dunque l’ipotesi addio, con il Torino e l’Hellas Verona che ci stanno pensando. Il problema sarà senza dubbio trovare la formula, visto che la Fiorentina non potrà certo registrare una minusvalenza pesante, ma il suo valore è crollato e il rischio è che, se non dovesse partite in questo gennaio, il prezzo del suo cartellino possa abbassarsi ancora. Lo scrive Tuttomercatoweb.

