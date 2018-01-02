La storia d'amore tra Firenze e Borja Valero. Dopo la partita permanenza in città e il sogno...

Venerdì torna a giocare a Firenze Borja Valero ma a fare ritorno sarà tutta la famiglia Valero. La moglie Rocìo dice: “Ci tiene tanto a salutare i tifosi viola”.Dopo Fiorentina-Inter il campionato si...

Venerdì torna a giocare a Firenze Borja Valero ma a fare ritorno sarà tutta la famiglia Valero. La moglie Rocìo dice: “Ci tiene tanto a salutare i tifosi viola”.

Dopo Fiorentina-Inter il campionato si fermerà due settimane e proprio per questo motivo i Valero ne approfitteranno per restare in città qualche giorno. Il primo impegno in agenda è di Rocìo che per l’Epifania correrà la Maratonina della Befana all’Isolotto. Nelle ore seguenti potranno rispolverare le vecchie abitudini. Le passeggiate in centro, il gelato, il cappuccino con le scritte personalizzate sulla schiuma. Prima però ci sarà la partita, a cui assisteranno anche Alvaro e la figlia minore Lucia. Insieme a loro anche gli amici di Firenze, tutti tifosi della Fiorentina e del «sindaco». Venerdì sera saranno in tanti ad avere il cuore diviso a metà.

Proprio come Borja che continua a considerare questa città come la sua. E chissà che una volta che avrà smesso di giocare non deciderà di tornare a vivere qui. Un pensiero frequente, un argomento che affronta spesso in famiglia. Forse l’atmosfera di venerdì al Franchi potrebbe aiutarlo a prendere questa decisione.

Corriere fiorentino