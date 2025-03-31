La statistica curiosa sulla Fiorentina, ha 5 punti in piu' dello scorso anno ma è una posizione indietro

Il caso paradossale della Fiorentina che ha piu' punti rispetto allo scorso anno ma si trova una posizione indietro in classifica

Transfermarkt fa il punto sulla situazione delle squadre di Serie A rispetto allo scorso anno. La Fiorentina ha fatto 5 punti in piu' rispetto alla scorsa stagione, ma paradossalmente è una posizione indietro rispetto allo scorso anno.

La squadra che ha peggiorato di più il suo rendimento è invece il Monza, mentre quella che lo ha migliorato maggiormente è il Napoli che ha fatto ben diciannove punti in più rispetto allo scorso anno