La Stampa: "Vlahovic mandato in tilt dal Franchi. Il resto l'hanno fatto i fantasmi nella sua testa"

Il serbo è stato uno dei peggiori in campo, le urla dei suoi ex tifosi hanno fatto effetto

Dusan Vlahovic aveva messo in mente tutto, ma non il dover esultare per l'autogol di un ex compagno. Il match si è chiuso nel modo più imprevisto e atroce per lui che stava quasi per consolare Venuti, prima di ricordarsi di indossare la maglia della Juventus. I 10.000 fischietti del Franchi lo hanno mandato in tilt ed ogni tocco di palla è stato un uragano di fischi per l'ex più odiato e più temuto. La marcatura di Igor ha tolto il respiro al 7, mentre le urla dei tifosi hanno appesantito le gambe e il resto l'hanno fatto i fantasmi che Dusan aveva nella sua testa. Così il serbo è stato uno dei peggiori in campo. Lo scrive La Stampa.

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