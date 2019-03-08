La Serpe: "Tra la primavera e la prima squadra c'è un abisso perchè pressione, velocità…"

Ai microfoni nella piattaforma web retenetvision.com ha parlato il giornalista Luis La Serpe:"C'è qualche giovane interessante da portare in prima squadra? Vlahovic aveva già fatto vedere che era da p...

Ai microfoni nella piattaforma web retenetvision.com ha parlato il giornalista Luis La Serpe:

"C'è qualche giovane interessante da portare in prima squadra? Vlahovic aveva già fatto vedere che era da prima squadra e anche il centrocampista spagnolo Montiel anche se è ancora gracilino. Tra la primavera e la prima squadra c'è un abisso perchè pressione, velocità, gioco e tecnica sono completamente di un altro livello. Quello che si può vedere in primavera e' qualcosa che si può lavorare, però per esempio Zaniolo, il centrocampista della Roma, la Fiorentina l'ha perso perchè quando ero in viola non era questo grande crack. Avresti dovuto andare ad indovinare che sarebbe diventato in futuro un giocatore di ottimo livello."