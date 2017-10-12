La scultura di arte contemporanea in Piazza della Signoria non piace nemmeno a Saponara: "What is this?!"

Si chiama "Big Clay" e con i suoi dodici metri di altezza svetta al centro della piazza adesso e per i prossimi mesi. Ma a Saponara...

Si chiama "Big Clay" e con i suoi dodici metri di altezza svetta al centro di piazza della Signoria. Il "colosso" in acciaio dello scultore svizzero Urs Fischer è arrivato a Firenze in occasione della seconda edizione di "In Florence", il grande evento di arte contemporanea ideato da Fabrizio Moretti e Sergio Risaliti. La scultura sarà presente per i prossimi mesi in piazza e non è piaciuta tanto ai fiorentini. Non fa eccezione nemmeno il numero 8 della Fiorentina Riccardo Saponara, questo il post che ha pubblicato su Instagram il giocatore viola: