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La Sampdoria offre 3,5 milioni per Ilicic, ma la Fiorentina ne chiede 5,5

Le parti restano distanti ma si continua a lavorare per il trasferimento del trequartista sloveno in blucerchiato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2017 22:49
La Sampdoria offre 3,5 milioni per Ilicic, ma la Fiorentina ne chiede 5,5 - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Sampdoria continua a lavorare per Josip Ilicic, fantasista della Fiorentina. La forbice fra domanda e offerta resta sempre ampia (5,5 milioni la richiesta viola, 3,5 la risposta dei blucerchiati), ma le parti stanno cercando di limare la distanza per trovare un accordo e formalizzare il passaggio di proprietà. La chiusura dell'operazione però non è scontata.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

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