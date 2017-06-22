La Sampdoria offre 3,5 milioni per Ilicic, ma la Fiorentina ne chiede 5,5

Le parti restano distanti ma si continua a lavorare per il trasferimento del trequartista sloveno in blucerchiato

La Sampdoria continua a lavorare per Josip Ilicic, fantasista della Fiorentina. La forbice fra domanda e offerta resta sempre ampia (5,5 milioni la richiesta viola, 3,5 la risposta dei blucerchiati), ma le parti stanno cercando di limare la distanza per trovare un accordo e formalizzare il passaggio di proprietà. La chiusura dell'operazione però non è scontata.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com