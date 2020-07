La Sampdoria batte il Lecce a domicilio. Fiorentina a + 6 sulla Serie B

Dopo la sconfitta maturata allo stadio Artemio Franchi di Firenze tra Fiorentina e Sassuolo, la squadra viola in virtù della vittoria della Sampdoria in quel di Lecce (doppietta di Gaston Ramirez dal dischetto dopo il momentaneo pareggio, sempre dagli undici metri di Mancosu) per 1-2, si trovano a +6 dal terzultimo posto che sancirebbe la retrocessione in Serie B.

Fiorentina dunque 13esima a 31 punti insieme al Torino, poi Sampdoria 29, Udinese 28, Genoa 26, Lecce 25, SPAL 19 (che in serata ha pareggiato 2-2 contro il Milan in casa), e Brescia a 18.