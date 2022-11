Sentite Amione: “Con la Fiorentina per la prima vittoria in casa. Dobbiamo sbloccarci”

Durante l’intervista concessa a Il Secolo XIX, Bruno Amione, difensore della Sampdoria, ha così parlato della prossima sfida contro la Fiorentina: “Proveremo a vincere la prima in casa, per dare una gioia ai nostri tifosi e poi penseremo a Torino e Lecce. Sono sicuro che un’altra vittoria ci sbloccherebbe definitivamente. In questi giorni ne parlavo a casa con i miei amici e gli dicevo che possiamo tirarci fuori, sono convinto”.