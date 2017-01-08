La Roma offre Paredes per arrivare a Badelj

Il Milan resta favorito, ma la Roma potrebbe inserire la giusta contropartita tecnica

La Nazione, oggi in edicola, descrive in modo dettagliato lo scenario di mercato che vede come protagonista il centrocampista Milan Badelj, adesso seguito con interesse anche dalla Roma.

"Nell'incontro fra Andrea Della Valle e gli uomini di mercato avvenuto ieri al centro sportivo della Fiorentina, si è parlato anche di Milan Badelj e della possibilità che presto arrivi un'offerta importante. Se un club metterà sul piatto circa 10 milioni di euro il club viola prenderà in seria considerazione la cessione del croato. Il Milan resta la favorita, l'Inter si sta defilando. La Roma potrebbe offrire la giusta contropartita tecnica: il cartellino di Paredes".

Fonte: La Nazione