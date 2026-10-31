La Roma fa un favore alla Fiorentina: 2-5 ad Udine coi friulani che restano fermi a 5 punti

I giallorossi fanno paura e passeggiano in Friuli coi bianconeri

La Roma fa un favore alla Fiorentina e batte per 2-5 l'Udinese che rimane ferma a quota 5 come i viola che giocheranno a Reggio Emilia col Sassuolo, mentre i giallorossi volano a quota 24 a -1 dalle capoliste.

Il piglio dell'Udinese prova ad essere anche positivo, ma la Roma impiega dieci minuti per sbloccare il risultato. Cristante fulmina Palma in inserimento, battendo di testa un non incolpevole Okoye. La rete dei giallorossi espone tutta la fragilità dei friulani, che nel corso del primo tempo si sgretolano nel giro della prima mezz'ora.

A raddoppiare è Mora su assist di Cristante, che al 31' capitalizza il raddoppio dopo i legni colpiti qualche minuto precedente da Soulé e Malen. Quest'ultimo si fa perdonare al 33', quando triplica e non stecca dopo l'occasione divorata al 28'. Il tracollo è completo al 38', quando N'Dicka cala il poker trasformando di testa il calcio d'angolo di Soulé. Il primo tempo è già un'ipoteca sui tre punti.

Il secondo tempo riparte con la rete della bandiera siglato dall'ex Zaniolo, che si conferma prolifico contro la Roma. Per il resto, è una gara avviata al finale già dai primi minuti della ripresa. Gasperini trova spunto e conforto nel turnover verso la Champions League, l'Udinese prova a sparigliare le carte cambiando tutto l'attacco. Il prodotto non cambia: i giallorossi passeggiano verso i tre punti, sebbene un gol piuttosto banale concesso a Palma al 78'. Prima del triplice fischio, Ghilardi trova anche la rete del 2-5.