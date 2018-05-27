La richiesta di Pioli e dei tifosi viola ai Della Valle, riportare la Fiorentina dove le compete
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, dall’allenatore Stefano Pioli ai tifosi, tutti nell’ambiente viola chiedono ai Della Valle il salto di qualità che possa portare la sq...
A cura di Redazione Labaroviola
27 maggio 2018 11:45
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, dall’allenatore Stefano Pioli ai tifosi, tutti nell’ambiente viola chiedono ai Della Valle il salto di qualità che possa portare la squadra nelle zone di classifica che le competono. Due, in particolare, le ricette per migliorare quanto fatto quest’anno: investimenti sul mercato in profili di qualità (perchè le partite non si vincono con il solo fair play finanziario), e tenere i big Chiesa, Simeone, Veretout e Milenkovic.