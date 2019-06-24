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La Repubblica, Viviano desidera tornare a vestire la maglia della sua città. I dettagli...

Secondo La Repubblica, Emiliano Viviano ha una grande voglia di tornare a vestire la maglia della sua squadra del cuore. Il suo agente sta cercando di liberarlo dallo Sporting Lisbona ad una cifra min...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 15:54
La Repubblica, Viviano desidera tornare a vestire la maglia della sua città. I dettagli... - MILAN, ITALY - SEPTEMBER 30: Emiliano Viviano of ACF Fiorentina during the Serie A match between FC Internazionale Milano and ACF Fiorentina at San Siro Stadium on September 30, 2012 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)
MILAN, ITALY - SEPTEMBER 30: Emiliano Viviano of ACF Fiorentina during the Serie A match between FC Internazionale Milano and ACF Fiorentina at San Siro Stadium on September 30, 2012 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)
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Secondo La Repubblica, Emiliano Viviano ha una grande voglia di tornare a vestire la maglia della sua squadra del cuore. Il suo agente sta cercando di liberarlo dallo Sporting Lisbona ad una cifra minima. Egli ha un contratto con opzione fino al 2021. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti con i viola.

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