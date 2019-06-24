La Repubblica, Viviano desidera tornare a vestire la maglia della sua città. I dettagli...

Secondo La Repubblica, Emiliano Viviano ha una grande voglia di tornare a vestire la maglia della sua squadra del cuore. Il suo agente sta cercando di liberarlo dallo Sporting Lisbona ad una cifra min...

Secondo La Repubblica, Emiliano Viviano ha una grande voglia di tornare a vestire la maglia della sua squadra del cuore. Il suo agente sta cercando di liberarlo dallo Sporting Lisbona ad una cifra minima. Egli ha un contratto con opzione fino al 2021. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti con i viola.