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La Repubblica titola: addio Astori, una sola maglia per il calcio

"Addio Astori, una sola maglia per il calcio". Titola così l’edizione odierna del La Repubblica, in riferimento alla cerimonia che ieri ha visto migliaia di persone recarsi in piazza Santa Croce per d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2018 12:38
La Repubblica titola: addio Astori, una sola maglia per il calcio - Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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"Addio Astori, una sola maglia per il calcio". Titola così l’edizione odierna del La Repubblica, in riferimento alla cerimonia che ieri ha visto migliaia di persone recarsi in piazza Santa Croce per dare l’ultimo saluto a Davide Astori. Attimi di emozione e commozione, specialmente all’arrivo del feretro e quando hanno preso la parola il fratello e Milan Badelj.

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