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La Repubblica, SuperMario vuole tornare in Italia. La Fiorentina lo monitora

Secondo La Repubblica tra i tanti nomi che si sono letti in questi giorni sul nuovo attacco viola, spunta un'ipotesi interessante ovvero Mario Balotelli. Il calciatore classe '90, in scadenza di contr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 12:43
La Repubblica, SuperMario vuole tornare in Italia. La Fiorentina lo monitora -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Balotelli
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Secondo La Repubblica tra i tanti nomi che si sono letti in questi giorni sul nuovo attacco viola, spunta un'ipotesi interessante ovvero Mario Balotelli. Il calciatore classe '90, in scadenza di contratto con il Marsiglia, gradirebbe molto un ritorno in Italia. Per lui i viola potrebbero essere una pista di lancio per riscattarsi ed approdare in maglia azzurra in vista dell'Europeo 2020.

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