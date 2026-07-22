La Repubblica scrive: "Valdepeñas arriva i primi di agosto, Mourinho lo ha bloccato momentaneamente"
Il giocatore spagnolo arriverà a Firenze dopo l'amichevole
Secondo quanto riportato da Repubblica Firenze, occorrerà ancora un pizzico di pazienza prima di vedere Hugo Valdepeñas indossare la maglia viola. A congelare temporaneamente il passaggio a Firenze del giovane promettente cresciuto nel vivaio delle merengues è stato il tecnico del Real Madrid, José Mourinho, complice la necessità di avere un numero sufficiente di elementi a disposizione durante questa fase del ritiro. Si tratta comunque soltanto di uno slittamento formale: l'intesa tra i club resta salda e il trasferimento andrà regolarmente a buon fine nei primi giorni di agosto, quando il talento spagnolo potrà finalmente approdare alla corte della Fiorentina.