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La Repubblica scrive: "Valdepeñas arriva i primi di agosto, Mourinho lo ha bloccato momentaneamente"

Il giocatore spagnolo arriverà a Firenze dopo l'amichevole

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2026 14:24
La Repubblica scrive: "Valdepeñas arriva i primi di agosto, Mourinho lo ha bloccato momentaneamente" -
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Mourinho
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Secondo quanto riportato da Repubblica Firenze, occorrerà ancora un pizzico di pazienza prima di vedere Hugo Valdepeñas indossare la maglia viola. A congelare temporaneamente il passaggio a Firenze del giovane promettente cresciuto nel vivaio delle merengues è stato il tecnico del Real Madrid, José Mourinho, complice la necessità di avere un numero sufficiente di elementi a disposizione durante questa fase del ritiro. Si tratta comunque soltanto di uno slittamento formale: l'intesa tra i club resta salda e il trasferimento andrà regolarmente a buon fine nei primi giorni di agosto, quando il talento spagnolo potrà finalmente approdare alla corte della Fiorentina.

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