La Repubblica riporta: "Pellegrino verso la titolarità domani sera contro il Pisa al Franchi"

L'attaccante argentino dovrebbe sostituire Beto domani sera

Da ostacolo a traguardo fondamentale. Se nella passata stagione le difficoltà in campionato avevano spinto Paolo Vanoli a tralasciare la Coppa Italia, la sfida contro il Pisa assume oggi il valore di una priorità: conquistare il passaggio del turno garantirebbe un ottavo di finale in gara unica a Napoli, prima di proseguire il cammino, osserva La Repubblica Firenze.

Novità nel reparto avanzato Per una gara che sulla carta vedrà i viola stabilmente nella metà campo avversaria, Pellegrino si candida a ritrovare una maglia da titolare. Le caratteristiche dell'argentino appaiono ideali per affrontare questo tipo di match, permettendo a Beto di rifiatare in vista del successivo impegno di Serie A contro il Napoli al Franchi. Possibili rotazioni anche sugli esterni: Gnonto appare in condizioni fisiche migliori rispetto a Pedro Gonçalves, ancora in ritardo di preparazione per via della travagliata situazione estiva vissuta allo Sporting Lisbona prima del trasferimento, e atteso al top dopo la sosta per le Nazionali.

Le scelte tra centrocampo e difesa In mediana si preannuncia una sola variazione, condizionata dalla gestione di Oulaï: qualora prevalga la cautela, toccherà a Brescianini scendere in campo dal primo minuto. Ampio margine di scelta in difesa per applicare il turnover, con l'impiego dei nuovi terzini João Mário a destra e Valdepeñas a sinistra, chiamati sia a garantire copertura sia a spingere con efficacia sui binari esterni per rifornire l'area di rigore. Al centro della difesa è pronto Pongracic al posto di Dragușin, mentre resta aperto il ballottaggio tra i pali: se lo scorso anno contro il Como toccò a sorpresa a Christensen, il danese resta favorito anche in questa occasione. Una Coppa Italia del tutto nuova per i viola, che avevano conquistato il pass per questo turno eliminando il Benevento un mese fa, quando in panchina sedeva ancora Grosso e a segno andarono Gudmundsson e Kean.