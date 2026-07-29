La Repubblica riporta: "La Sampdoria pensa a Neto come nuovo portiere, l'ex viola può tornare"

Il brasiliano può succedere a Martinelli

Il futuro dei pali della Sampdoria potrebbe singolarmente legarsi al passato—e chissà, magari al futuro—della difesa estrema della Fiorentina. In seguito all'addio di Tommaso Martinelli, ceduto a titolo temporaneo all'Avellino, la società blucerchiata si è infatti messa alla ricerca di un nuovo numero uno titolare. Stando a quanto riportato da La Repubblica, tra i profili esaminati figurerebbe quello di Norberto Murara Neto, estremo difensore classe 1989 attualmente svincolato dopo il termine della sua esperienza con il Botafogo. Il portiere brasiliano ha già difeso la porta viola dal 2011 al 2015, prima di trasferirsi alla Juventus per vestire i panni di vice-Buffon.