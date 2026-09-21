La Repubblica riporta: "La cura Vanoli funziona, la Fiorentina riparte dai 4 punti dopo la sosta"

Il mister viola ha risollevato la Fiorentina in tutto

Un pareggio accompagnato dagli applausi del pubblico, perché conquistato con pieno merito e frutto di una feroce determinazione sotto un sole insolitamente rovente. Un pareggio applaudito a gran voce per un gruppo che, grazie alla cura Vanoli, nell'arco di quindici giorni ha cambiato marcia su ogni fronte. Un pareggio sigillato dal coro della Curva Fiesole «Vi vogliamo così», espressione perfetta non solo del cammino svolto fin qui, ma soprattutto delle prospettive future. Un'annata che, al rientro dalla lunga pausa, potrà finalmente decollare forte di maggiori solide certezze e molti meno interrogativi. Questo è l'affresco tracciato da La Repubblica.

SENZA PAURA. La Fiorentina riaggancia il Napoli, strappa un 1-1 senz'altro prezioso e si gode i progressi di un collettivo in evidente crescita, sia sul piano del gioco che nelle singole individualità. A fare da traino ci sono le geometrie di Fagioli, le accelerazioni di Mastantuono, un Dragusin invalicabile al centro della difesa e un marcatore inedito come Jimenez, autore della rete del definitivo pari. Nel confronto con i partenopei è accaduto di tutto: due legni colpiti dai viola, svariate opportunità non concretizzate, ma anche diversi interventi provvidenziali di De Gea. Un match dal finale aperto a qualsiasi esito che però premia, con un punto ciascuno, la personalità di una Fiorentina completamente trasformata, distante anni luce da quella squadra slegata, timorosa e priva di identità tattica vista nelle uscite iniziali.

NUOVA STORIA. Un undici grintoso, proiettato verso la vittoria ma al contempo molto più solido in fase difensiva. Tutti tasselli fondamentali su cui Vanoli potrà lavorare tra tre settimane nella trasferta di Genova per plasmare a fondo le proprie idee e dare il via alla sua gestione, dopo aver guidato la squadra fuori dall'emergenza con quattro punti incamerati tra Venezia e Napoli, oltre a una qualificazione in Coppa Italia ottenuta senza troppi patemi.