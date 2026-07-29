La Repubblica: "Il piano di Paratici per Mastantuono, prestito con recompra sul modello Nico Paz"

Paratici sfrutterà l'amichevole di Klagenfurt per confrontarsi con il Real Madrid

La sfida amichevole tra Fiorentina e Real Madrid, in programma sabato prossimo a Klagenfurt, in Austria, potrebbe trasformarsi in qualcosa di ben più significativo di un semplice test estivo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il direttore sportivo viola Fabio Paratici sfrutterà l'occasione per confrontarsi con i dirigenti del club spagnolo e valutare la reale possibilità di arrivare a Franco Mastantuono.



L'operazione resta complessa. Nel caso in cui il Real decidesse di concedere in prestito il talento argentino, la concorrenza sarebbe agguerrita e composta da club di primissimo livello, senza dimenticare l'ostacolo rappresentato dall'ingaggio del giocatore.



Nonostante le difficoltà, Paratici ritiene che esista un margine, seppur ridotto, per costruire una trattativa. Forte degli ottimi rapporti con il Real Madrid, consolidati negli anni trascorsi alla Juventus, il dirigente viola punta su un progetto tecnico che metta Mastantuono al centro.



L'assenza delle coppe europee, infatti, potrebbe trasformarsi in un vantaggio: la Fiorentina sarebbe in grado di garantire al giovane argentino continuità di impiego, un aspetto fondamentale per la sua crescita. L'idea è quella di replicare un'operazione simile a quella che ha portato Nico Paz al Como, con il Real Madrid pronto a mantenere il controllo sul cartellino attraverso un diritto di riacquisto dopo una stagione. Una formula che consentirebbe al club spagnolo di monitorare da vicino lo sviluppo del giocatore, mentre la Fiorentina avrebbe l'opportunità di valorizzarlo e inserirlo al centro del proprio progetto tecnico.

