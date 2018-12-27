La Repubblica, il Manchester United ha incontrato gli agenti di Milenkovic
A seguito della partita tra Fiorentina e Parma, gli uomini mercato del Manchester United hanno incontrato l'agente di Milenkovic, obiettivo ormai dichiarato dei Red Devils. A riportare l'accaduto è La...
A cura di Redazione Labaroviola
27 dicembre 2018 17:30
A seguito della partita tra Fiorentina e Parma, gli uomini mercato del Manchester United hanno incontrato l'agente di Milenkovic, obiettivo ormai dichiarato dei Red Devils. A riportare l'accaduto è La Repubblica.
Fonte: Calciomercato.com