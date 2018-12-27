La Repubblica, il Manchester United ha incontrato gli agenti di Milenkovic

A seguito della partita tra Fiorentina e Parma, gli uomini mercato del Manchester United hanno incontrato l'agente di Milenkovic, obiettivo ormai dichiarato dei Red Devils. A riportare l'accaduto è La...

A cura di Redazione Labaroviola 27 dicembre 2018 17:30

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic

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