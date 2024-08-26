La Repubblica Firenze riporta: "La Fiorentina mette gli occhi su Adli, fuori dal progetto Milan, per il centrocampo"

Il centrocampista del Milan potrebbe rappresentare il profilo giusto per dare qualità alla mediana viola ancora incompleta

I viola sono alla ricerca di un profilo per rinforzare il centrocampo gigliato ed il giocatore individuato potrebbe essere il mediano classe 2000 Yacine Adli che non rientra nel nuovo progetto rossonero. Come riportato da "La Repubblica Firenze" la Fiorentina avrebbe iniziato a mettere gli occhi sul giocatore e avrebbe già chiesto informazioni su di lui. La valutazione del Milan parte da una cifra che si avvicina ai 15 milioni, ma c’è anche la possibilità che venga impostata la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

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