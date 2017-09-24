La Repubblica, Fiorentina come le scatole cinesi. Contro l'Atalanta per capire quanto vale

Si aprono una dopo l'altra mentre la curiosità cresce. Ecco, questa oggi è la Fiorentina. L'analisi della Repubblica sulla partita di stasera

Funziona un po’ come con le scatole cinesi. Si aprono, una dopo l’altra, mentre la curiosità cresce. La Fiorentina oggi è questa. Una squadra da scoprire partita dopo partita. E così, dopo la sfida con la Juventus, ecco allo scontro con l’Atalanta. Un altro esame. I nerazzurri corrono a cento all’ora, vengono da una serie di risultati positivi (compreso il 3-0 all’Everton in Europa League) e ormai sono da considerare come rivali diretti per un posto alle spalle delle “sei grandi”. Storie diverse, per intendersi, ma obiettivi simili.

La Repubblica