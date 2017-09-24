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La Repubblica, Fiorentina come le scatole cinesi. Contro l'Atalanta per capire quanto vale

Si aprono una dopo l'altra mentre la curiosità cresce. Ecco, questa oggi è la Fiorentina. L'analisi della Repubblica sulla partita di stasera

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2017 10:53
La Repubblica, Fiorentina come le scatole cinesi. Contro l'Atalanta per capire quanto vale - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Funziona un po’ come con le scatole cinesi. Si aprono, una dopo l’altra, mentre la curiosità cresce. La Fiorentina oggi è questa. Una squadra da scoprire partita dopo partita. E così, dopo la sfida con la Juventus, ecco allo scontro con l’Atalanta. Un altro esame. I nerazzurri corrono a cento all’ora, vengono da una serie di risultati positivi (compreso il 3-0 all’Everton in Europa League) e ormai sono da considerare come rivali diretti per un posto alle spalle delle “sei grandi”. Storie diverse, per intendersi, ma obiettivi simili.

 

La Repubblica

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