La Repubblica: “Fiorentina, devi fare gol. Errori banali, identità persa. Serve continuità anche con il turnover”

Sulle pagine della Repubblica, Giuseppe Calabrese, ha commentato il ko della Fiorentina alla Dacia Arena per 1-0 contro l’Udinese: “È vero che un vecchio detto del calcio recita “primo, non prenderle”, ma se poi non segni non vai da nessuna parte. In certe situazioni, come contro il Napoli, il pareggio può andare anche bene, se però hai delle ambizioni devi avere la capacità di fare gol. […] Errori banali, dettati forse dalla stanchezza (non solo fisica, anche mentale), palle dimenticate, appoggi sbagliati, interpretazioni errate, avversari persi. Un guazzabuglio di partita in cui per lunghi tratti la squadra di Italiano ha perduto la sua identità. Non è questa la Fiorentina a cui eravamo abituati. […] La Fiorentina ha bisogno di trovare continuità anche dentro un turnover asfissiante che fa ruotare tutta la rosa. Giusto così, in campo ci vuole lucidità. E anche senso pratico, però. Quello che porta una squadra a trovare comunque il suo equilibrio e, soprattutto, a dare profondità alla manovra”.