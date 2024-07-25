La Repubblica: "Drone in azione sopra il campo di allenamento della Fiorentina di Palladino a Preston"
A Preston la Fiorentina prosegue la sia preparazione alla prossima stagione sotto la guida attenta di Mister Palladinp, che come rivelato da Matteo Dovellini si avvale di speciali droni per riprendere...
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2024 12:33
A Preston la Fiorentina prosegue la sia preparazione alla prossima stagione sotto la guida attenta di Mister Palladinp, che come rivelato da Matteo Dovellini si avvale di speciali droni per riprendere da l'alto l'allenamento della sua squadra. Tournée che entrerà nel vivo da domani con la prima amichevole della Fiorentina in terra inglese. Queste le immagini di Dovellini
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