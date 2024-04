La Repubblica di Torino titola: “La missione di Vlahovic è conquistare la Coppa Italia da trascinatore”

Come riportato da La Repubblica di Torino, Dusan Vlahovic è stato designato come leader della Juventus per il conseguimento degli obbiettivi della squadra. In particolare, Vlahovic è l’uomo scelto dal giornale per vincere la Coppa Italia che rimane l’ultimo obbiettivo della società bianconera dopo aver consolidato il posto in Champions per la prossima stagione.