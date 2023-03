La Repubblica, Biraghi sempre più simbolo della Fiorentina: entourage e società a lavoro per il rinnovo

Cristiano Biraghi e la Fiorentina: un binomio destinato a proseguire. Stando quanto riportato da La Repubblica, la società e procuratore del difensore, il cui contratto andrà in scadenza nel 2024, sono al lavoro per il rinnovo. La volontà dell’esterno, sempre più innamorato della città, è quella di rimanere e chiudere la sua carriera in viola ma anche quella di diventare chioccia per i giocatori più giovani.