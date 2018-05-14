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La reazione di Veretout a fine gara è ingiustificabile. Rischia 5 giornate

Lorenzo Amoruso ex calciatore ed agente ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "La reazione di Veretout a fine gara non è giustificabile: il rischio ora è di perderlo per 5 giornate, visto ch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2018 17:12
La reazione di Veretout a fine gara è ingiustificabile. Rischia 5 giornate - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Lorenzo Amoruso ex calciatore ed agente ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "La reazione di Veretout a fine gara non è giustificabile: il rischio ora è di perderlo per 5 giornate, visto che era già diffidato, si è fatto ammonire e poi espellere. C'erano già state alcune avvisaglie da parte di questa squadra che con le piccole non girava. Non mi è piaciuta l'attitudine: questa Fiorentina si esalta solo al cospetto delle grandi squadre. Adesso sul mercato il club sarà chiamato a comprare giocatori con le "sfere" in tutti i sensi

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