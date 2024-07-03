La prossima Serie A avrà solo due gare in contemporanea per giornata, si giocherà a 9 orari diversi

Continua il calcio spezzatino, anche nella prossima Serie A si giocherà a 9 orari diversi ogni fine settimana

La stagione 2024/25 è ufficialmente iniziata lunedì 1° luglio e la Serie A sta scaldando i motori con le 20 squadre che si stanno preparando in vista dei rispettivi raduni. Il massimo campionato italiano, inoltre, darà il benvenuto al nuovo Title Sponsor Enilive che sostituirà Tim. Nella giornata odierna, in vista dell’inizio del campionato fissato per il weekend del 17-18 agosto, la Lega Serie A ha pubblicato alcuni dettagli. In primis i vari slot orari in cui si terranno le partite della stagione 2024/25. In totale saranno nove. Questo schema, ormai conosciuto da tifosi e club, rappresenta una regola generale così strutturata:

venerdì ore 20.45 (1 anticipo)

sabato ore 15.00 (1 anticipo)

sabato ore 18.00 (1 anticipo)

sabato ore 20.45 (1 anticipo)

domenica ore 12.30 (1 anticipo)

domenica ore 15.00 (2 gare)

domenica ore 18.00 (1 posticipo)

domenica ore 20.45 (1 posticipo)

lunedì ore 20.45 (1 posticipo) Lo scrive Calcio e Finanza

POZZO SU LUCCA

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