La probabile Fiorentina contro l'Inter: si torna al 4-3-3. La CST davanti, dietro ed in mezzo i titolarissimi
La Fiorentina impegnata questa sera al Franchi contro l'Inter dovrebbe tornare ad indossare il vestito più propositivo: quel 4-3-3 in cui ci si aspetta molto dal rientrante (e ricaricato) Chiesa. Con...
A cura di Redazione Labaroviola
05 gennaio 2018 11:16
La Fiorentina impegnata questa sera al Franchi contro l'Inter dovrebbe tornare ad indossare il vestito più propositivo: quel 4-3-3 in cui ci si aspetta molto dal rientrante (e ricaricato) Chiesa. Con lui, a comporre il solito trio, ecco Thereau e Simeone. Dietro ed in mezzo al campo non cambia nulla rispetto alla formazione titolare.
Fiorentina (4-3-3): Sportiello, Laurini, Pezzella , Astori, Biraghi, Badelj, Benassi , Veretout, Chiesa , Thereau, Simeone.