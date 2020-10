La prima in Champions di Chiesa è uno show, a fine partita: “Con la Juventus bisogna vincere sempre”

È un vero e proprio trionfo quello di Federico Chiesa nella prima partita in Champions League con la maglia della Juventus. Tutto Juve lo elegge migliore in campo dopo Alvaro Morata, questa la sua pagella e suo voto

Chiesa 7 – L’espulsione con il Crotone è già acqua passata. Chiesa è ripartito alla grande in Champions League con le sgroppate e gli strappi dulla fascia. Sfiora più volte la rete in più occasioni. Federico Chiesa è la vera spina nel fianco per la Dinamo Kiev.

A fine partita ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole. “Stasera volevamo vincere e i tre punti in Champions per partire alla grande. Era un campo difficile, abbiamo ricevuto tante critiche ma è normale: dobbiamo vincere ogni volta che scendiamo in campo”.

