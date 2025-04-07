La prestazione totale di Dodò a San Siro: assist, dribbling e molto altro. I numeri della sua partita

Dodò è stato senza dubbio uno dei migliori in campo nella partita di sabato sera contro il Milan. Il terzino brasiliano ha dato vita a un duello bellissimo con Theo Hernandez, ha fornito un assist a K...

Dodò è stato senza dubbio uno dei migliori in campo nella partita di sabato sera contro il Milan. Il terzino brasiliano ha dato vita a un duello bellissimo con Theo Hernandez, ha fornito un assist a Kean ed era riuscito anche a segnare il gol vittoria, poi annullato per fuorigioco. Ma la sua gara a San Siro è stata anche molto altro.

I numeri della sua partita

Dodò è stato il primo giocatore della Fiorentina per palloni toccati con 65. Un numero importante se consideriamo che agisce sulla fascia e non al centro del campo, zona nella quale, solitamente, si tocca più volte il pallone. Ma non solo, perché il brasiliano è stato anche il primo giocatore della Fiorentina per passaggi chiave, ovvero quei passaggi che riescono a saltare una linea di pressione. Anche questo numero è molto importante per capire quanto Dodò abbia preso per mano la Fiorentina a San Siro anche a livello di personalità.

Se ci aggiungiamo anche che è stato il primo giocatore della Fiorentina per indice di rischio di passaggio (36,8%) e il primo della sua squadra per disponibilità al passaggio (85,04%) possiamo confermare che il brasiliano è stato il giocatore di movimento della Fiorentina più cercato dai compagni a San Siro. A questo dobbiamo aggiungere i 2 dribbling riusciti su Theo e i 3 cross completati su 3 tentati, dato migliore rispetto a quello di tutti i giocatori scesi in campo.

Il futuro di Dodò

Come filtrato in questi giorni, il rinnovo di Dodò sta subendo dei rallentamenti. La volontà del calciatore è quella di rinnovare ma la società gigliata sta prendendo tempo. Il contratto di Dodò scade nel 2027 e la Fiorentina vuole ridiscutere il rinnovo solo a fine stagione. Nel frattempo però qualche big europea è rimasta attratta dalle recenti prestazione del terzino brasiliano, una di queste è sicuramente il Barcellona che ha messo nel mirino il talento della Fiorentina.