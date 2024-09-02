La piaga dei social, Cutrone sbaglia rigore e viene sommerso: "Spero che tu ti uccida e i tuoi figli muoiano"

I social dovrebbero essere un posto inclusivo. Ma spesso - purtroppo - non è così. E uno dei tanti casi è quello che si è verificato ieri sera, con protagonista Patrick Cutrone. Nei minuti di recupero...

I social dovrebbero essere un posto inclusivo. Ma spesso - purtroppo - non è così. E uno dei tanti casi è quello che si è verificato ieri sera, con protagonista Patrick Cutrone. Nei minuti di recupero del match contro l'Udinese, l'attaccante ex Fiorentina ha sbagliato il rigore decisivo per il pareggio del Como. Un errore costato caro non soltanto alla squadra, tornata a casa con un'altra sconfitta (dopo la prima a Torino contro la Juventus), ma anche - anzi soprattutto - all'attaccante, vittima di violenza sui social. Diverse, infatti, sono state le offese e le minacce di morte che i tifosi hanno rivolto sia al giocatore che alla sua famiglia. In risposta a tanta cattiveria, Cutrone ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram per denunciare l'accaduto: "Accetto le critiche come giusto che sia, ma queste cose non le lascio passare".

Ferrara punge: “Fiorentina piccola, fragile confusa. Forse avrebbe fatto figura in un torneo UISP”

https://www.labaroviola.com/ferrara-punge-fiorentina-piccola-fragile-confusa-forse-avrebbe-fatto-figura-in-un-torneo-uisp/266776/