Ferrara punge: "Fiorentina piccola, fragile confusa. Forse avrebbe fatto figura in un torneo UISP"

Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, commenta la prestazione della Fiorentina di Raffaele Palladino contro il Monza: "La Fiorentina non c’è. Forse avrebbe fatto la sua figura in un torneo Ui...

Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, commenta la prestazione della Fiorentina di Raffaele Palladino contro il Monza: "La Fiorentina non c’è. Forse avrebbe fatto la sua figura in un torneo Uisp. Quella del primo tempo. Poi un po’ di foga porta il terzo pareggio in tre sfide che, nei discorsi estivi, ne dovevano portare minimo sette. Mancano ancora troppe cose in questa squadra, che parte con premesse surrealiste. Basterebbe raccontare la difesa a tre: Comuzzo, Ranieri, Biraghi. Con quest’ultimo promosso centrale di sinistra, come se la fase difensiva fosse stata nelle sue corde da sempre. Non è certo colpa sua se non sa come marcare Djuric in occasione del primo gol. Fiorentina fragile, piccola, confusa. Beh, siamo all’inizio, ma di sicuro un mercato fatto all’ultimo tuffo di danni per ora ne ha creati un po’. Gioco ibrido, con i nuovi che alla fine si rivelano i meno scarsi. C’è da quadrare un cerchio, da rimettere a fuoco tutto. E Palladino deve farlo alla svelta, e la sosta gli darà una mano. La speranza è questa. Il resto, per ora, è solo una delusione".

CORRIERE FIORENTINO DURO: “LA DIFESA A TRE NON È LA STRADA GIUSTA PER LA FIORENTINA. QUANTI DUBBI PER PALLADINO”

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