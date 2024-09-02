Corriere Fiorentino duro: “La difesa a tre non è la strada giusta per la Fiorentina. Quanti dubbi per Palladino”

La Fiorentina deve ripartire dal finale di ieri

La Fiorentina pareggia con il Monza e si salva, ma i dubbi su questa squadra rimangono davvero tanti. Adesso arriva la sosta utile per far lavorare la squadra e capire al meglio l'idea di calcio di Palladino, che ancora sembra mettere in difficoltà tutti i giocatori.

I fischi non arrivano, la Fiorentina si è salvata nel finale ma ci sono tante cose che non vanno. Partendo da una difesa a tre con non sembra essere la strada giusta per questa squadra. Biraghi in area di rigore soffre e Ranieri non può fare il libero. I limiti sono parsi evidenti a tutti.

Adesso c'è la sosta e non saranno giorni di attesa con una Firenze arrabbiata. Il pareggio ha un po' placato l'ira di una Curva Fiesole che dopo il quasi 3 a 0 di Maldini aveva iniziato a fischiare. Atalanta, Roma, Empoli e Milan. Questi i prossimi impegni. La Fiorentina deve ripartire dal finale di ieri, ma non può bastare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/nazione-gosens-salva-la-fiorentina-dallinferno-ma-la-sofferenza-per-i-viola-continua/266718/