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La prima pagina della Gazzetta Dello Sport titola: "Violano via, Bernardeschi Kalinic e Borja Valero lasciano i Della Valle e rinforzano tre big"

Questa l'apertura della prima pagina de La Gazzetta Dello Sport dedicata alla Fiorentina: "Violano via: Bernardeschi Kalinic e Borja Valero lasciano i Della Valle e rinforzano tre big" eccola nella su...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2017 07:38
La prima pagina della Gazzetta Dello Sport titola: "Violano via, Bernardeschi Kalinic e Borja Valero lasciano i Della Valle e rinforzano tre big" -
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Questa l'apertura della prima pagina de La Gazzetta Dello Sport dedicata alla Fiorentina: "Violano via: Bernardeschi Kalinic e Borja Valero lasciano i Della Valle e rinforzano tre big" eccola nella sua completezza:

Gazzetta Dello Sport 5 Luglio 2017

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