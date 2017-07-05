La prima pagina della Gazzetta Dello Sport titola: "Violano via, Bernardeschi Kalinic e Borja Valero lasciano i Della Valle e rinforzano tre big"
Questa l'apertura della prima pagina de La Gazzetta Dello Sport dedicata alla Fiorentina: "Violano via: Bernardeschi Kalinic e Borja Valero lasciano i Della Valle e rinforzano tre big" eccola nella su...
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2017 07:38
Questa l'apertura della prima pagina de La Gazzetta Dello Sport dedicata alla Fiorentina: "Violano via: Bernardeschi Kalinic e Borja Valero lasciano i Della Valle e rinforzano tre big" eccola nella sua completezza: