La nuova vita di Beltran, da attaccante a trequartista: molto utile alle spalle di Belotti

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta di Lucas Beltran, giocatore della Fiorentina. “Al posto del ben più noto “falso nueve”, a Firenze adesso è di gran moda “el falso diez”. Lucas Beltran indossa la casacca numero 9, ma sta dando il meglio di sé come 10 e nell’ultima uscita perfino come una specie di 8 e mezzo.

Il percorso dell’argentino in maglia viola è interessante. Arrivato a Firenze la scorsa estate per alternarsi con Nzola come centravanti, ha superato l’angolano nelle gerarchie, pur con quale problema nel giocare spalle alla porta. Con l’arrivo di Belotti a gennaio, Beltran è stato arretrato e come sotto punta ha dato ottime risposte, tanto da entrare in ballottaggio con Bonaventura sulla trequarti. Molto utile alle spalle del “Gallo”, è stato preferito a Jack contro il Frosinone in casa e nella trasferta di Empoli.

Risultato? Contro la Lazio per non fare a meno di Bonaventura, quest’ultimo è stato leggermente arretrato e Beltran è stato posizionato dietro al centravanti, ma questa volta perfino con la libertà di spostarsi lateralmente a destra verso Nico Gonzalez. Una prestazione efficace che ha incantato il Franchi, anche perché la rete decisiva di Bonaventura è arrivata grazie a una respinta di Provedel su una conclusione dell’argentino. È in crescita costante e adesso spera in una nuova convocazione da parte del commissario tecnico Scaloni per Costa Rica ed El Salvador in amichevole. È già stato chiamato in precedenza, ma senza mai esordire”.

