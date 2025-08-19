19 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:14

La Nuova Sardegna: “Il Napoli va su Piccoli dopo l’infortunio di Lukaku. Fiorentina defilata”

19 Agosto · 13:03

Aggiornamento: 19 Agosto 2025 · 13:03

CagliariFiorentinapiccoli

Piccoli ora piace anche al Napoli. Il club azzurro sta cercando un attaccante perché sa di dover rinunciare a Lukaku sino a gennaio. E pensa a una soluzione tutta italiana (anche in prospettiva nazionale). Primi sondaggi. Ma l’impressione è che, anche per far abbassare il prezzo, la questione possa essere tirata alle lunghe. O almeno sino alle ultime ore di mercato. Il West Ham è sempre lì, pronto a sborsare quei 25 milioni che il Cagliari potrebbe decidere di accettare. Sul classe 2001 c’è anche la Fiorentina, ma abbastanza defilata. Lo riporta La Nuova Sardegna.

