La nuova Juventus femminile guarda in casa viola. Contattate tutte le ragazze della Fiorentina Women’s, ma tutte hanno rifiutato

Anche nel calcio femminile la Juventus guarda in casa viola. Ma tutte le giocatrici hanno detto no, vogliono giocare la Champions

La Juventus guarda alla Fiorentina anche nelle ragazze. Infatti, nelle scorse settimane le calciatrici più importanti della Fiorentina Women’s, fresche dello scudetto vinto, sono state contattate una a una dalla Juventus, che il prossimo anno giocherà per la prima volta in serie A. A differenza che nel calcio maschile però, è la società viola ad avere al momento maggiore appeal, anche perchè disputerà la prossima Champions League. E così la Fiorentina è riuscita a blindare le calciatrici più importanti, mentre il Brescia (seconda squadra più forte della serie A femminile italiana), sta per cedere alle lusinghe bianconere per Rosucci, Bonansea, Salvai, Cernoia e Gama.

Corriere fiorentino