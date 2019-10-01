La nuova casa di Ribery a Bagno a Ripoli, starà vicino a Pezzella, e dove stavano altri ex viola
Il Corriere Fiorentino ha parlato della nuova casa di Franck Ribery. Il francese andrà a vivere lì insieme alla sua famiglia molto allargata. Si tratta di una scelta in funzione anche della scuola all...
A cura di Redazione Labaroviola
01 ottobre 2019 12:19
Il Corriere Fiorentino ha parlato della nuova casa di Franck Ribery. Il francese andrà a vivere lì insieme alla sua famiglia molto allargata. Si tratta di una scelta in funzione anche della scuola alla quale sembra saranno iscritti i figli, la International School of Florence a Ponte a Ema, istituto frequentato in passato anche da Federico Chiesa. Non è il primo viola a scegliere Bagno a Ripoli: ci sono stati molti ex tra cui Sousa, Edmundo e lo stesso Pezzella