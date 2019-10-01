La nuova casa di Ribery a Bagno a Ripoli, starà vicino a Pezzella, e dove stavano altri ex viola

Il Corriere Fiorentino ha parlato della nuova casa di Franck Ribery. Il francese andrà a vivere lì insieme alla sua famiglia molto allargata. Si tratta di una scelta in funzione anche della scuola all...

Il Corriere Fiorentino ha parlato della nuova casa di Franck Ribery. Il francese andrà a vivere lì insieme alla sua famiglia molto allargata. Si tratta di una scelta in funzione anche della scuola alla quale sembra saranno iscritti i figli, la International School of Florence a Ponte a Ema, istituto frequentato in passato anche da Federico Chiesa. Non è il primo viola a scegliere Bagno a Ripoli: ci sono stati molti ex tra cui Sousa, Edmundo e lo stesso Pezzella