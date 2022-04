La notizia migliore di Salerno sono gli scatti di Bonaventura sotto la curva dei tifosi della Fiorentina

Come scrive La Nazione, la migliore notizia arriva dopo la fine della partita, quando Bonaventura si trattiene per venti minuti in campo insieme al preparatore atletico: l’allenamento è serio e gli sprint confermano che il giocatore sta per tornare a disposizione. E proprio Bonaventura dopo l’allenamento trotta verso il curvino dei tifosi viola, sconsolati assai, per lanciare la sua maglia e già che c’è (meglio abbondare) anche la casacca. Applausi tiepidi. La delusione è tanta, Jack lancia un mini tentativo di saluto verso i tifosi, poi abbassa la testa e torna verso lo spogliatoio.

Il punto è che la Fiorentina avrà bisogno di molta qualità nelle cinque partite che restano per centrare il risultato della qualificazione europea: i ko di Castrovilli e Torreira sono stati pessimi colpi non tanto per solidità del gioco viola, ma per la possibilità di valorizzare un giro palla che rischia di diventare troppo orizzontale. Moltissimo lo è stato ieri a Salerno quando – a proposito di qualità – il primo vero cambio di marcia si è visto con l’ingresso di Odriozola, che non solo sulla fascia è mancato tantissimo nelle partite precedenti. Con lui e Bonaventura la Fiorentina dovrà gestire la rincorsa, sperando di recuperare prima possibile anche Torreira, che non a caso è il capocannoniere della squadra.

SCONCERTI HA COMMENTATO COSI LA SCONFITTA DELLA FIORENTINA A SALERNO