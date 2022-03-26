La non qualificazione dell'Italia ai mondiali costerà più di 300 milioni. Gravi perdite per bar e ristoranti

La mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali non è solo un dramma sportiva ma un danno economico per tutto il Paese

Il danno dalla mancata qualificazione, potenzialmente, può riflettersi anche sul Paese. Basti pensare, ad esempio, a quale effetto può avere una gara dei Mondiali in cui gioca l’Italia su locali, ristoranti e bar. Così come può essere rilevante il mancato incasso per l’erario in termini di scommesse: nel 2018 i Mondiali senza l’Italia erano valsi il 6,7% della raccolta complessiva tra gli eventi calcistici nel nostro Paese (614 milioni con gettito erariale per 14 milioni), mentre nel 2014, con gli azzurri presenti, le scommesse sui Mondiali avevano rappresentato il 7,8% del totale (267,8 milioni di raccolta con gettito erariale pari a 10 milioni). Lo riporta Quifinanza

FERRARA IRONIZZA SUL NUOVO LOGO DELLA FIORENTINA

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