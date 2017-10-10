La Nazione, Widmer e il grande pressing della Fiorentina per portarlo a Firenze. Uno scenario non ancora chiuso del tutto

Il terzino destro classe 93 è sempre stato oggetto del desiderio viola. Domenica, proprio contro la Fiorentina, tornerà tra i convocati

Il terzino destro dell'Udinese Widmer è tornato in gruppo a disposizione di Delneri ed ha ripreso allenarsi dopo un lungo infortunio. Probabile la sua convocazione in vista della trasferta di Firenze dei bianconeri di domenica. E proprio contro la squadra che per almeno un paio di sessioni di mercato ha fatto di tutto per metterlo sotto contratto. Scenario non del tutto chiuso dato che lo svizzero è un vero e proprio pallino di Pantaleo Corvino.

La Nazione