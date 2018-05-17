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La Nazione, una squadra francese su Veretout. Contatti già avviati da un mese

La Nazione in edicola oggi non parla solo del possibile interesse viola per Domenico Berardi ma anche di eventuali uscite. Il nome buono potrebbe essere quello di Veretout che piace tantissimo al Lion...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2018 11:20
La Nazione, una squadra francese su Veretout. Contatti già avviati da un mese -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Veretout
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La Nazione in edicola oggi non parla solo del possibile interesse viola per Domenico Berardi ma anche di eventuali uscite. Il nome buono potrebbe essere quello di Veretout che piace tantissimo al Lione. La squadra francese avrebbe avviato già i contatti per avere il giocatore un mese fa. E' difficile tuttavia che la Fiorentina si privi del giocatore. Il Lione non intende mollare.

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