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La Nazione: un brodino che dimostra la vicinanza della squadra a Sousa. La società ieri...

Un'analisi de La Nazione che evidenzia la vicinanza della squadra a Sousa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2017 09:22
La Nazione: un brodino che dimostra la vicinanza della squadra a Sousa. La società ieri... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sulle pagine odierne de La Nazione vi è un'analisi sulla partita andata ieri di scena a Bergamo tra Atalanta e Fiorentina. Infatti, secondo il noto quotidiano, Sousa con il pareggio ottenuto "brodino caldo" avrebbe dimostrato che la squadra sta con lui e che si sta applicando.

La Fiorentina ha giocato la partita in modo dignitoso sotto gli occhi attentissimi della società: Corvino, Antognoni e Cognigni ieri presenti tra le tribune allo stadio atleti azzurri d'Italia, Sousa rimane dunque sotto osservazione.

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