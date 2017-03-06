La Nazione: un brodino che dimostra la vicinanza della squadra a Sousa. La società ieri...
Un'analisi de La Nazione che evidenzia la vicinanza della squadra a Sousa
A cura di Redazione Labaroviola
06 marzo 2017 09:22
Sulle pagine odierne de La Nazione vi è un'analisi sulla partita andata ieri di scena a Bergamo tra Atalanta e Fiorentina. Infatti, secondo il noto quotidiano, Sousa con il pareggio ottenuto "brodino caldo" avrebbe dimostrato che la squadra sta con lui e che si sta applicando.
La Fiorentina ha giocato la partita in modo dignitoso sotto gli occhi attentissimi della società: Corvino, Antognoni e Cognigni ieri presenti tra le tribune allo stadio atleti azzurri d'Italia, Sousa rimane dunque sotto osservazione.