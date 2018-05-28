La Nazione, torna di moda Zouma del Chelsea in prestito. Occhio anche in casa Real Madrid

Secondo quanto riportato da La Nazione, torna di moda Zouma del Chelsea. Il difensore blues classe '94 nella scorsa stagione è stato girato in prestito allo Stoke City retrocesso in Championship. Il d...

Secondo quanto riportato da La Nazione, torna di moda Zouma del Chelsea. Il difensore blues classe '94 nella scorsa stagione è stato girato in prestito allo Stoke City retrocesso in Championship. Il difensore difficilmente rimarrà al Chelsea e la Fiorentina è alla Finestra per cercare una soluzione in prestito. Occhio anche al terzino destro del Real Madrid Achraf Hakimi classe '98 in regime di svincolo.