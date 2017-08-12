La Nazione: il sogno è Berardi, ma il Sassuolo chiede 40 milioni

Corvino vorrebbe regalare Berardi a Pioli, ma le richieste del Sassuolo vanno ben oltre le possibilità della società gigliata

In casa Fiorentina, dopo le cessioni eccellenti, si continua a lavorare per quanto riguarda il mercato in entrata ed il nome caldo, anzi caldissimo, delle ultime ore è quello di Domenico Berardi. L'esterno offensivo, attualmente di proprietà del Sassuolo, sarebbe infatti finito sull'agenda di Pantaleo Corvino che, stando a quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione, vorrebbe regalare un ulteriore gioiello a Stefano Pioli. La richiesta della società di Squinzi, tuttavia, è al momento di 40 milioni di euro, quindi altamente superiore alle reali possibilità della Fiorentina.