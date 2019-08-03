La Nazione, Simeone potrebbe trasferirsi alla Lazio per rinforzare il reparto offensivo
Secondo quanto riportato da La Nazione, l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone potrebbe andare alla Lazio alla fine del calciomercato. Invece la viola è sempre molto interessata a Milan Badelj...
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 11:31
Secondo quanto riportato da La Nazione, l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone potrebbe andare alla Lazio alla fine del calciomercato. Invece la viola è sempre molto interessata a Milan Badelj che arriverebbe in prestito.