La Nazione, Simeone adesso si cambia: in vista meno corse per il Cholito...
Il titolo oggi de La Nazione alla sezione sportiva: “Simeone, si cambia” lancia un’idea ben precisa che Pioli starebbe studiando per l’attaccante argentino: meno corse a perdifiato in fase di copertur...
A cura di Redazione Labaroviola
25 marzo 2018 09:20
Il titolo oggi de La Nazione alla sezione sportiva: “Simeone, si cambia” lancia un’idea ben precisa che Pioli starebbe studiando per l’attaccante argentino: meno corse a perdifiato in fase di copertura e molti più tagli sul filo del fuorigioco. Soluzioni che porterebbero il Cholito ad essere più lucido sottoporta visto il suo scarso rendimento sul tabellino dei marcatori. Un cambiamento che porterebbe giovamento anche a Saponara, faro di luce tra le linee...