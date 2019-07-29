La Nazione, si complica l'arrivo in viola di Lirola. Il Sassuolo non fa sconti ma già oggi si attendono sviluppi

Secondo quanto riporta La Nazione si complica l'arrivo in viola di Pol Lirola del Sassuolo. Gli emiliani hanno alzato un muro oltre al quale non hanno intenzione di andare. I viola credevano di poter...

Secondo quanto riporta La Nazione si complica l'arrivo in viola di Pol Lirola del Sassuolo. Gli emiliani hanno alzato un muro oltre al quale non hanno intenzione di andare. I viola credevano di poter chiudere l'affare a 15 milioni più qualche bonus invece i neroverdi non fanno sconti e si confermano una bottega molto cara. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni anche se improvvisamente la strada sembra in salita.